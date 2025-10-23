Українська правда
Туран визначився зі стартовим складом Шахтаря на матч проти Легії в Лізі конференцій

Станіслав Лисак — 23 жовтня 2025, 18:33
ФК Шахтар

Донецький Шахтар назвав стартовий склад на матч з польською Легією в межах 2 туру основного етапу Ліги конференцій.

Шахтар: Фесюн, Конопля, Грам, Матвієнко, Азаров, Марлон, Ізакі, Очеретько, Егіналду, Швед, Мейрелліш

Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Зауважимо, що команди зустрічалися між собою лише двічі ще у 2006 році в Лізі чемпіонів. Тоді "гірники" здобули дві перемоги.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а Легія програла Самсунспору, з яким у 2-му турі ЛК зустрінеться київське Динамо.

