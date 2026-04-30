Отара для батька, відмова Барселоні і мова волоф: Ісмаїла Сарр – головна загроза для Шахтаря

Півфінал Ліги конференцій між Шахтарем та Крістал Пелас не стане найстатуснішим матчем у кар'єрі Ісмаїли Сарра.

Він вигравав Кубок африканських націй, Кубок Англії, Кубок Франції – коротше, досвідчений.

При цьому на клубному рівні Ісмаїла ніколи не грав за справжні гранди.

Його футбольна доля – тягнути на собі команди другого ешелону, рятувати їх від вильоту, а тоді, коли цього геть ніхто не чекає, наближатися до сенсаційного трофею, як це відбувається й зараз.

***

Сенс сезону

І це не гіпербола.

Ісмаїла Сарр віднайшов для Крістал Пелас сенс у сезоні-2025/26, і за ним потягнулася команда.

Ще в січні на їхнього тренера Олівера Гласнера шкода було дивитися:

"Я відчуваю, що нас повністю кинули напризволяще. Найгірше те, що нашого капітана, Марка Гехі, продали за день до матчу. Я довго мовчав, але... Цього сезону нам двічі розірвали серце – і обидва рази за день до нової гри. Влітку продали Еберечі Езе, а тепер Гехі. Крістал Пелас може завершити сезон зі мною чи без мене – мені вже байдуже".

Хтось скаже – Олівере, наївно ображатися на те, що гранди забирають найкращих гравців у середняків.

А з іншого боку, поставте себе на його місце: він збудував команду, що здобула Кубок Англії, і ї на очах розібрали.

Тоді-то Ісмаїла Сарр і врятував цього тренера і цей проєкт.

У Лізі конференцій це він спочатку забив Зрінськи у Мостарі, де Пелас було ой як непросто...

Далі Ісма двома голами вибив з турніру в екстратаймах АЕК Ларнака – і знову на чужому полі, бо вдома у "Орлів" гра не пішла...

Нарешті, у півфіналі ЛК сенегалець став ключовою персоною проти Фіорентини, забивши в обох поєдинках.

Крістал Пелас – звісно! – ніколи не вигравав європейські трофеї, тож клуб миттєво оживився. Ніякого розпачу! "Орли" загорілися новою ціллю і думають лише про ЛК.

"Сарр зараз на вершині. І він добре виступає в Прем'єр-лізі теж. І він такий швидкий! Якщо є хоч трохи місця позаду захисту... Це дуже добре, що він у нас є", – констатує хавбек Адам Вортон.

Тим часом The Athletic пише, що Сарр є опорою Гласнера у роздягальні. Ісма виголошує промови перед матчами та у перервах, коли це потрібно. Він задає тон на тренуваннях та вчить молодих життю.

Подібно до Салаха з Мане, Сарр – мусульманин, що дотримується звичаїв і, наприклад, під час минулого Рамадану роздавав бідним гроші у Дакарі, як вчить Коран. Такий спосіб життя майже унеможливлює "зальоти", тренери таке дуже цінують.

Мова волоф

Пам'ятаєте ось цей хіт?

Цей співак Юссу Ндур потім зробив кар'єру в Сенегалі, став міністром культури. Ну, і в 2000 році допоміг своєму товаришу Маді Туре зі створенням ФК Женерасьон Фут у Дакарі.

Нині ЖФ – одна з найпросунутіших академій Африки завдяки партнерству з французьким Мецом, що фінансує цю розкіш в обмін на пріоритетне право забирати найкращих вихованців собі.

Ісмаїла Сарр виховувався саме там.

Як і Садіо Мане, Папісс Демба Сіссе, Діафра Сако, Пап Матар Сарр.

"Женерасьон Фут навчає бути не просто футболістом, а й людиною. Це особливе місце, що допомагає дітям розвиватися", – каже Мане.

Сарр це підтверджує : "Тренер Олів'є Перрен був мені як батько. Дуже мене любив. Там було багато молоді, що грала дуже добре. Ми весело проводили час. Нас вчили також читати, говорити. Я підтримую зв'язок з усіма".

Щодо справжнього батька Сарра, то Абдулає Сарр – ексфутболіст, який не пробився і став пастухом у Сен-Луї.

Із Ісми нікудишній пастух, але він трохи вміє шити – це ремесло матері:

"У Сенегалі ми розмовляємо лише мовою волоф. Французьку я трохи підтягнув в академії Женерасьон Фут. Якщо чесно, спочатку я думав, що залишуся в Сенегалі на все життя. Думав, буду працювати і куплю дім поближче до батьків у Сен-Луї. Це чудове місто, наша перша столиця. Але моя сім'я не з найкращих кварталів".

Мец, однак, забрав Сарра у 2016-му – вже в 17 років:

"Дивно було. Я вперше побачив стільки білих людей. Крім того, в Меці було дуже холодно, а я погано розмовляв французькою. Так що я сидів тихо в кімнаті. Адаптація йшла поступово".

Зараз Сарру вже 28, але він досі в побуті використовує волоф.

Вони все ще близькі з Мане, який допомагав Сарру, коли той тільки-но переїхав до Європи.

Ну, і Маді Туре – незмінний керівник Женерасьон Фут – досі палкий прихильник їх обох:

"Спочатку представляли так, ніби Ісма – новий Садіо, але в них різний стиль. Ісма більше нагадує Кріштіану Роналду. Він швидкий, але й потужний, часто йде в центр. І саме Роналду є його кумиром".

Тяга до історії

Порівняння з Кріштіану посміхнуло, проте Сарр не ноунейм, що б ви не думали.

Мец продав його багатшому Ренну вже через рік за 17 млн євро.

І ось тут добре видно причину.

"Це божевілля. Я провів лише сезон, тоді 17 млн – і я подумав: "Нічого собі!" Мені довелося змусити себе про це забути. Переконати, що мені байдуже. Інакше я б надто сильно на себе тиснув і не зміг грати", – Сарр підкупляє адекватністю.

Її було видно й у Ренні, де хлопець не піддався дурному впливу Хатема Бен-Арфа, а рівнявся на трударів, як Бенжамен Андре.

У першому ж сезоні він допоміг бретонцям вийти до ЛЄ та став другим найкращим молодим гравцем ліги після Мбаппе.

У другому – Ренн вперше за 48 років здобув Кубок Франції, здолавши у фіналі ПСЖ Мбаппе, Неймара, Дані Алвеса, Кавані. Саме Сарр тоді забив вирішальний пенальті в серії, а Кріс Нкунку промазав.

"Я вчився у всіх тренерів в Ренні. Гуркюфф вперше висунув мене у центр нападу. Я став більше забивати, навчився діяти на вістрі. Сабрі Лямуші навчив мене контролю м'яча, гри. Дуже багато всього. В Африці я взагалі нічого не розумів і робив все навпаки. Тепер я знаю, як правильно захищатися, як закривати зону. В Женерасьоні я просто тримався попереду", – крім усього іншого, Ісма не пафосний

Він не став пафосним і у Вотфорді, хоча це його 2+1 припинили безпрограшну серію Ліверпуля в чемпіонському сезоні-2019/20.

Також саме Ісма забив найкрасивіший гол Чемпіоншипу-2022/23 прямо з центру поля.

Не змінив його і перший трофей в історії Крістал Пелас – Кубок Англії-2025. Сарр тоді оформив в дубль у півфіналі Астон Віллі, а ще гол у чвертьфіналі Фулгему.

Ба більше, він відзначився і в Суперкубку з Ліверпулем, перевівши гру в естратайми. І цей трофей теж підняли "Орли".

Є, знаєте, футболісти, на яких тисне вага матчу. Так-от Сарр – їхня протилежність. Для нього чим більше відповідальності, чим крутіший суперник – тим краще.

Вибач, Барселоно!

Ви ж бачили його голи у 17 років за Мец?

Так-от у 2017-му за Ісмою приходив не лише Ренн, а й Барса. Ошелешені "Мессінці" були готові відпустити Сарра, проте... той відмовився:

"Я міг би поїхати до Іспанії та приєднатися до великої Барселони. Але їхати туди було для мене зарано. Я розглядаю Ренн як клуб, що допоможе мені прогресувати та з часом досягти висот".

Оця холоднокровність, байдужість до гучних імен – нечаста риса.

У 2019-му, коли прийшла пора покидати Ренн, Сарр не чіплявся за варіант з Ліверпулем, а поїхав у Вотфорд, бо там гарантували ігровий час. Тоді ж, на честь переїзду до Англії, Сарр купив батькові нову племінну отару.

"Я не хочу надто на нього тиснути, але те, як грає Сарр – мені буває страшно. Він так легко біжить! Його шалений темп лякає. І він справді хороший хлопець, веселий", – розповідав капітан Трой Діні.

По правді, ніхто не розумів, як такий вінгер так довго грає за команду-ліфт між АПЛ та Чемпіоншипом. Зірка, що не спішить у гранд – давно вимираючий вид.

"Він має все, що потрібно – гарний дім, щасливу сім'ю, найбільшу в команді зарплату. У нього нема великого его, і він просто насолоджується життям", – розповідали The Athletic його друзі.

Ось так все просто.

І навіть коли у 2022-му Вотфорд вкотре вилетів з еліти, Сарр дав слово, що не перейде до Ман Юнайтед, а поверне "Шершнів" до АПЛ.

"Ми читали всі ті новини про МЮ, Ліверпуль, Астон Віллу, але він завжди казав: "Спокійно, я лишаюсь". Ми підозрювали, що він щось приховує, але зрештою, треба віддати йому належне – він ніколи не обманював", – каже джерело в клубі.

Лише виконавши місію Сарр таки поїхав у Марсель, щоб... сильно пожаліти. 5 тренерів за 1 сезон – це як?!

Вже за рік він переїхав до Крістал Пелас, що шукав заміну Майклу Олізе, і на тому видихнув з полегшенням. Ну їх до біса, ті гранди!

На своєму місці

Відтоді так це відчувається.

28 років – Сарр у розквіті сил, лідер, але цього разу його команда сильніша за Ренн, Мец чи Вотфорд. Вони реально фаворити Ліги конференцій.

Тим часом Ісма забив 17 голів в усіх турнірах – це його персональний рекорд; так само, як і 0,71 xG за 90 хвилин.

Авжеж, він не замінив Олізе, не та технічна вишуканість. Але Сарр дав Пелас дещо інше – у кожній контратаці, стандарті, при подачах він грає ніби другого форварда, насичуючи зону перед воротами. А оскільки центральний нападник Жан-Філіпп Матета не жадний і добре його розуміє, це приносить багато голів.

"Він справжній воїн. Зараз у нього купа мікротравм, все болить. А він ніби на них не зважає", – ділиться джерело в клубі.

"Чудовий хлопець. Він такий майстерний, а фізична підготовка – як у спринтера. Це завжди допомагає нам з голами", – запевняє і Гласнер.

Чи знають про це у Шахтарі? Авжеж, там все вивчили.

Чи допоможе це пройти далі? А оце нам покаже лише гра.

Наразі ясно хіба, що проти Сарра якось складнувато вболівати, бо надто вже позитивний персонаж. Хороший сім'янин, опора тренера, командний гравець; у нього навіть жодного вилучення в кар'єрі нема! Їй-богу, правий Мане – цей Женерасьон Фут готує не просто якісних гравців, а й гідних людей.

Телеграм-канал автора: Футбольні історії