Футбол у їхній ДНК: Туран – про матч проти Абердіна у Лізі конференцій

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран вважає, що його команду очікує важкий матч проти шотландського Абердіна у 1 турі основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника ВВС.

"Ми очікуємо на складу гру, тому що в Абердіна футбол у ДНК, у них чудова культура та футбольна історія, до якої ми повинні виявляти повагу. У них багато гравців з досвідом гри за національну збірну. Проти такого клубу з такою історією та досвідом слід бути дуже обережним", – сказав він.

Тренер вважає, що обидві команди будуть мати рівні шанси на успіх.

"У футболі одні 90 хвилин не дорівнюють іншим 90 хвилинам. У нас є система і якість, на яку ми покладаємося, але також у нас є гравці віком 18-19 років, які приїхали сюди після 10-годинної подорожі, перетнувши два кордони. Вони можуть мати труднощі з адаптацією до цього рівня. Тому я вважаю, що завтра обидві команди мають рівні шанси", – сказав Туран.

Матч між Шахтарем і Абердіном відбудеться 2 жовтня в Шотландії. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.

Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.