Абердін – Шахтар: відео голів матчу
ФК Шахтар
У четвер, 2 жовтня, донецький Шахтар розпочне шлях в основному етапі Ліги конференцій поєдинок проти Абердіна.
Гра відбудеться на стадіоні "Піттодрі", а стартовий свисток матчу заплановано на 22:00 за київським часом.
У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.
"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Нагадаємо, напередодні матчу Ліги конференцій Абердін програв Мотервеллу в матчі шостого туру чемпіонату Шотландії з футболу.
Шахтар водночас без проблем розгромив Рух в Українській Прем'єр-лізі. Дубль на свій рахунок записав Педріньо.