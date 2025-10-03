Хавбека Шахтаря було визнано найкращим гравцем матчу проти Абердіна у 1-му турі Ліги конференцій

У четвер, 2 жовтня, Шахтар здобув вольову перемогу над Абердіном в межах 1-го туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Найкращим у складі "гірників" було визнано півзахисника Єгора Назарину, який отримав від SofaScore 8,0 балів. Саме він потужним пострілом зі штрафного зрівняв рахунок у матчі.

Водночас найгіршим гравцем аналітики назвали голкіпера шотландського клубу Дімітара Митова (5,4).

Раніше стало відомо, що окрім гостьової перемоги і балів для України в таблицю коефіцієнтів УЄФА Шахтар за матч з Абердіном також заробить гонорар від УЄФА в розмірі 400 тисяч доларів.