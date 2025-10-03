Назарина: Абердін – бійцівська команда

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина оцінив перемогу над Абердіном (3:2) у межах 1 туру Ліги конференцій.

Цитує гравця пресслужба "гірників".

"Дуже важлива перемога для нас, тому що це перший поєдинок у Лізі конференцій, матч на виїзді. Гра була досить нелегка, але я щасливий, що змогли перемогти – це для нас дуже важливо.

Мій гол? Я дуже радий, що зміг допомогти команді повернутися в гру. Дуже щасливий забити цей м'яч – він був мені дуже потрібен, у мене був нелегкий період. Але я дуже щасливий, що зміг допомогти команді, забивши цей гол", – заявив гравець.