Назарина: Абердін – бійцівська команда
Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина оцінив перемогу над Абердіном (3:2) у межах 1 туру Ліги конференцій.
Цитує гравця пресслужба "гірників".
"Дуже важлива перемога для нас, тому що це перший поєдинок у Лізі конференцій, матч на виїзді. Гра була досить нелегка, але я щасливий, що змогли перемогти – це для нас дуже важливо.
Мій гол? Я дуже радий, що зміг допомогти команді повернутися в гру. Дуже щасливий забити цей м'яч – він був мені дуже потрібен, у мене був нелегкий період. Але я дуже щасливий, що зміг допомогти команді, забивши цей гол", – заявив гравець.
Також Назарина оцінив рівень гри суперника та другий пропущений гол.
"Було досить нелегко, і це можна побачити по результату, тому що грати на виїзді завжди непросто, але тут – особливо: класна атмосфера, трибуни женуть команду господарів уперед. Було непросто, адже команда бійцівська: грають один в один, багато виграють боротьби. Тому було досить нелегко, це ми можемо бачити по результату.
Другий пропущений гол? Причина… Було декілька помилок у захисті, і я думаю, що цього гола можна було уникнути, він був необовʼязковим, адже гра була під нашим контролем. На жаль, пропустили цей мʼяч, після цього трохи нервова гра почалася. Проте, ще раз повторюся, ми дуже щасливі, що зуміли довести матч до потрібного нам результату", – сказав Назарина.
Нагадаємо, Шахтар мінімально обіграв шотландський Абердін у першому турі основного етапу Ліги конференцій УЄФА.
Вже цієї неділі, 5 жовтня, підопічні Арди Турана проведуть черговий матч чемпіонату України. "Гірники" прийматимуть черкаський ЛНЗ.