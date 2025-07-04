Шахтар здобув першу перемогу під керівництвом Турана
ФК Шахтар
Донецький Шахтар зіграв перший спаринг на літніх зборах. Суперником українського клубу була хорватська Гориця. (Велика Гориця).
Зустріч завершилась мінімальною перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Єдиний гол був забитий на старті другої половини гри – Педро Енріке з лівого флангу віддав передачу у штрафний майданчик, де Егіналду випередив захисників і переправив м'яч у сітку воріт.
Це перша перемога Шахтаря під керівництвом нового головного тренера Арди Турана.
Товариський матч
4 липня
Гориця (Хорватія) – Шахтар (Донець) 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 51 Егіналду
Раніше повідомлялося, що Шахтар визначився зі стадіоном на перший домашній матч у кваліфікації Ліги Європи.