Головного тренера Шахтаря обвинувачують у несплаті податків у Іспанії
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк
У головного тренера донецького Шахтаря Арди Турана виникли проблеми з іспанськими податковими органами.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Кілька днів тому Іспанське податкове агентство опублікувало список фізичних осіб, які мають заборгованість перед державою в розмірі понад 600 тисяч євро. Серед них опинився і Туран.
Його заборгованість оцінюється в 1,26 мільйона євро. При цьому 39-річний турецький фахівець вважається рецидивістом, оскільки потрапив у аналогічний список і минулого року. Нагадаємо, в 2011 – 2020 роках Туран виступав у Іспанії за Атлетико Мадрид і Барселону.
Шахтар він очолює з літа 2025 року. В сезоні-2025/26 привів команду до чемпіонства в УПЛ і був визнаний найкращим тренером УПЛ.