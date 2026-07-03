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Головного тренера Шахтаря обвинувачують у несплаті податків у Іспанії

Олег Дідух — 3 липня 2026, 14:41
Головного тренера Шахтаря обвинувачують у несплаті податків у Іспанії
Арда Туран
ФК Шахтар Донецьк

У головного тренера донецького Шахтаря Арди Турана виникли проблеми з іспанськими податковими органами.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Кілька днів тому Іспанське податкове агентство опублікувало список фізичних осіб, які мають заборгованість перед державою в розмірі понад 600 тисяч євро. Серед них опинився і Туран.

Його заборгованість оцінюється в 1,26 мільйона євро. При цьому 39-річний турецький фахівець вважається рецидивістом, оскільки потрапив у аналогічний список і минулого року. Нагадаємо, в 2011 – 2020 роках Туран виступав у Іспанії за Атлетико Мадрид і Барселону.

Шахтар він очолює з літа 2025 року. В сезоні-2025/26 привів команду до чемпіонства в УПЛ і був визнаний найкращим тренером УПЛ.

Шахтар Донецьк Арда Туран

Арда Туран

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