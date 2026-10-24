Ми перебуваємо у темряві: Туран – про втрату Шахтарем очок у матчі проти Зорі

Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував нічию із Зорею (0:0) у 10-му турі УПЛ, наголосивши, що, попри втрату очок, він знайшов позитив у грі команди.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Перший тайм був незадовільним із нашого боку, а Зоря дуже добре підготувалася. Мені сподобалися її зарядженість і готовність вступати в боротьбу, адже футбол – насамперед контактна гра. Нашим футболістам цього бракувало. Також наші рішення були недостатньо чіткими. Ми занадто часто формувалися в прямій лінії. Я вимагаю від своєї команди можливість грати різними діагональними передачами – цього нам бракувало до перерви", – зазначив він.

Водночас тренер похвалив свою команду за самовіддачу у другому таймі.

"У перерві ми зробили три заміни, які додали команді енергії та динаміки. Мені сподобалося, скільки моментів ми створили та який футбол показали в другому таймі. Однак, на жаль, футбол іноді буває таким, він може розпорядитися не відповідно до ваших заслуг. Ми повинні це врахувати і зробити правильні висновки.

Зараз, можливо, в цей вечір ми перебуваємо у темряві, однак найважливіше, що в ній ми побачили далі світло – і в нас буде можливість зробити це вже у матчі Кубку України проти Динамо", – підкреслив Туран.

Раніше відбулося ще два матчі туру: Харків переграв Епіцентр, а ЛНЗ зіграв унічию з Лівим Берегом.