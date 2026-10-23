Сістерс завдяки дублю Калініної переграли Шахтар у 13 турі Прайм ліги

У п'ятницю, 23 жовтня, Сістерс Одеса здобула свою другу перемогу поспіль в елітному дивізіону чемпіонату України з футболу серед жінок (Прайм ліга) у сезоні-2026/27, обігравши донецький Шахтар.

Протистояння закінчилося з рахунком 2:0.

Обидва голи у свій актив записала нападниця Яна Калініна, яка нещодавно оголосила про закінчення кар'єри у збірній України.

Футболісти донецького клубу перервали свою переможну серію, яка налічувала вже дві гри поспіль.

Чемпіонат України серед жінок – Прайм ліга

13 тур, 23 жовтня

Сістерс – Шахтар 2:0 (1:0) Голи: 1:0 – 44 Калініна, 2:0 – 66 Калініна

Завдяки домашній перемозі одеситки набрали 27 балів та посідають друге місце у турнірній таблиці Прайм ліги, відстаючи від лідера сезону Харкова лише на 1 очко. Щоправда, у харків'янок є ще дві зустрічі у запасі.

Натомість Шахтар із 13 пунктами йде 5-м.

Чемпіонат України серед жінок продовжиться у суботу, 24 жовтня, коли Харків прийме уманську Пантеру. Початок – о 12:00.