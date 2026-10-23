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Шахтар – Зоря: коли та де дивитися матч 10 туру УПЛ

Денис Іваненко — 23 жовтня 2026, 12:11
Шахтар – Зоря: коли та де дивитися матч 10 туру УПЛ
Шахтар – Зоря: де дивитись матч УПЛ

У суботу, 24 жовтня, відбудеться матч десятого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, у якому Шахтар вдома прийматиме Зорю.

Команди визначатимуть сильнішого на "Арені Львів". Стартовий свисток має пролунати о 18:00.

Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ. Вона буде доступна на платформах MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV та інших сервісах-партнерах.

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою 23 квітня. Тоді "гірники" здобули перемогу з рахунком 2:1.

Після дев'яти турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 24 залікові бали. Луганці набрали 14 очок і розташовуються на сьомій сходинці.

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