Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після ігрового тижня єврокубків

За результатами матчів ігрового тижня єврокубкових турнірів відбулися деякі зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.

У трійці також розташовуються Італія та Іспанія. Вони представлені у єврокубках сімома та вісьмома клубами відповідно.

На 11-ту сходинку піднялась Чехія, яка випередила Польщу. Також Австрія змогла випередити Угорщину (17 і 18), а Швеція – Шотландію (20 і 21).

Україна продовжує утримувати 23-тю позицію. Наша країна залишилася лише з одним представником у єврокубкових турнірах.

Шахтар на цьому тижні зазнав прикрої поразки від Інтера (0:1) в Лізі чемпіонів. "Гірники" пропустили гол наприкінці зустрічі, коли грали в більшості.

Наші найближчі переслідувачі не змогли цим скористатись. Ізраїль та Азербайджан також набрав нуль балів, а ось країни, що перебувають вище, практично всі збільшили відрив.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 23.10.2026)

Англія (9/9 клубів) – 106,463 бали Італія (7/7) – 90,732 Іспанія (8/8) – 85,868 Німеччина (7/7) – 83,973 Франція (7/7) – 71,010 Португалія (5/5) – 67,350 Бельгія (5/5) – 62,450 Нідерланди (6/6) – 55,395 Туреччина (4/5) – 52,275 Греція (4/5) – 46,612

...

20. Швеція (1/4) – 26,500

21. Шотландія (2/5) – 26,450

22. Румунія (1/4) – 25,625

23. Україна (1/4) – 24,837

24. Азербайджан (1/4) – 24,187

25. Ізраїль (1/4) – 24,125

Нагадаємо, що інші українські клуби не змогли пройти кваліфікацію. Через відбір за потрапляння до основного етапу єврокубків боролись Полісся, Динамо та ЛНЗ.