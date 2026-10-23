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Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після ігрового тижня єврокубків

Денис Іваненко — 23 жовтня 2026, 07:47
Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після ігрового тижня єврокубків
Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 23 жовтня
УЄФА

За результатами матчів ігрового тижня єврокубкових турнірів відбулися деякі зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.

У трійці також розташовуються Італія та Іспанія. Вони представлені у єврокубках сімома та вісьмома клубами відповідно.

На 11-ту сходинку піднялась Чехія, яка випередила Польщу. Також Австрія змогла випередити Угорщину (17 і 18), а Швеція – Шотландію (20 і 21). 

Україна продовжує утримувати 23-тю позицію. Наша країна залишилася лише з одним представником у єврокубкових турнірах.

Шахтар на цьому тижні зазнав прикрої поразки від Інтера (0:1) в Лізі чемпіонів. "Гірники" пропустили гол наприкінці зустрічі, коли грали в більшості.

Наші найближчі переслідувачі не змогли цим скористатись. Ізраїль та Азербайджан також набрав нуль балів, а ось країни, що перебувають вище, практично всі збільшили відрив. 

Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 23.10.2026)

  1. Англія (9/9 клубів) – 106,463 бали
  2. Італія (7/7) – 90,732
  3. Іспанія (8/8) – 85,868
  4. Німеччина (7/7) – 83,973
  5. Франція (7/7) – 71,010
  6. Португалія (5/5) – 67,350
  7. Бельгія (5/5) – 62,450
  8. Нідерланди (6/6) – 55,395
  9. Туреччина (4/5) – 52,275
  10. Греція (4/5) – 46,612

...

  • 20. Швеція (1/4) – 26,500
  • 21. Шотландія (2/5) – 26,450
  • 22. Румунія (1/4) – 25,625
  • 23. Україна (1/4) – 24,837
  • 24. Азербайджан (1/4) – 24,187
  • 25. Ізраїль (1/4) – 24,125

Нагадаємо, що інші українські клуби не змогли пройти кваліфікацію. Через відбір за потрапляння до основного етапу єврокубків боролись Полісся, Динамо та ЛНЗ.

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