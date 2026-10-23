Україна зберегла свою позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після ігрового тижня єврокубків
За результатами матчів ігрового тижня єврокубкових турнірів відбулися деякі зміни в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
У першій десятці всі залишились на своїх місцях. Рейтинг очолює Англія, яка продовжує мати максимальне представництво з дев'яти команд у трьох змаганнях.
У трійці також розташовуються Італія та Іспанія. Вони представлені у єврокубках сімома та вісьмома клубами відповідно.
На 11-ту сходинку піднялась Чехія, яка випередила Польщу. Також Австрія змогла випередити Угорщину (17 і 18), а Швеція – Шотландію (20 і 21).
Україна продовжує утримувати 23-тю позицію. Наша країна залишилася лише з одним представником у єврокубкових турнірах.
Шахтар на цьому тижні зазнав прикрої поразки від Інтера (0:1) в Лізі чемпіонів. "Гірники" пропустили гол наприкінці зустрічі, коли грали в більшості.
Наші найближчі переслідувачі не змогли цим скористатись. Ізраїль та Азербайджан також набрав нуль балів, а ось країни, що перебувають вище, практично всі збільшили відрив.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА (станом на 23.10.2026)
- Англія (9/9 клубів) – 106,463 бали
- Італія (7/7) – 90,732
- Іспанія (8/8) – 85,868
- Німеччина (7/7) – 83,973
- Франція (7/7) – 71,010
- Португалія (5/5) – 67,350
- Бельгія (5/5) – 62,450
- Нідерланди (6/6) – 55,395
- Туреччина (4/5) – 52,275
- Греція (4/5) – 46,612
...
- 20. Швеція (1/4) – 26,500
- 21. Шотландія (2/5) – 26,450
- 22. Румунія (1/4) – 25,625
- 23. Україна (1/4) – 24,837
- 24. Азербайджан (1/4) – 24,187
- 25. Ізраїль (1/4) – 24,125
Нагадаємо, що інші українські клуби не змогли пройти кваліфікацію. Через відбір за потрапляння до основного етапу єврокубків боролись Полісся, Динамо та ЛНЗ.