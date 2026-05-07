Крістал Пелес – Шахтар: відео голів і огляд матчу

Олег Дідух — 7 травня 2026, 23:35
У четвер, 7 травня, донецький Шахтар у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк грає проти англійського Крістал Пелес.

Перший матч, який відбувся 30 квітня у Кракові, завершився перемогою Крістал Пелес із рахунком 3:1.

На 25-й хвилині Крістал Пелес відкрив рахунок у матчі. М'яч у ворота Дмитра Різника влетів рикошетом від бразильського легіонера Шахтаря Педру Енріке.

На 34-й хвилині Шахтарю вдалося зрівняти рахунок – Егіналду забив із передачі іншого бразильського легіонера команди, Педрінью.

Утім, на старті другого тайму Крістал Пелес знову вийшов вперед у матчі – голом на 52-й хвилині відзначився Ісмаїла Сарр.

