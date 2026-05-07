Крістал Пелес – Шахтар: відео голів і огляд матчу
У четвер, 7 травня, донецький Шахтар у матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк грає проти англійського Крістал Пелес.
Перший матч, який відбувся 30 квітня у Кракові, завершився перемогою Крістал Пелес із рахунком 3:1.
На 25-й хвилині Крістал Пелес відкрив рахунок у матчі. М'яч у ворота Дмитра Різника влетів рикошетом від бразильського легіонера Шахтаря Педру Енріке.
На 34-й хвилині Шахтарю вдалося зрівняти рахунок – Егіналду забив із передачі іншого бразильського легіонера команди, Педрінью.
Утім, на старті другого тайму Крістал Пелес знову вийшов
вперед у матчі – голом на 52-й хвилині відзначився Ісмаїла Сарр.