Його чекає гарне майбутнє: Туран – про гру Фесюна у матчі з Легією

Олександр Булава — 24 жовтня 2025, 00:57
Його чекає гарне майбутнє: Туран – про гру Фесюна у матчі з Легією
Кирило Фесюн
Шахтар

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран пояснив вибір голкіпера на матч з Легією (1:2) у межах 2 туру основного етапу Ліги конференцій.

Цитує наставника пресслужба клубу.

Гру у стартовому складі розпочав 23-річний Кирило Фесюн, водночас Дмитро Різник залишився у запасі.

"Передусім, якщо я ставлю у склад одного воротаря, то не маю думати, чи було б інакше, якби грав інший, адже я поважаю всіх своїх футболістів.

Щодо Фесюна, він дуже цінний воротар, дуже перспективний, його чекає гарне майбутнє. На цьому рівні він навчатиметься через помилки. Він має високу якість у грі в пас, чудово працює ногами, але вдосконалюватиметься лише через ігрову практику. Ніхто не навчається без помилок, і я ніколи не забиратиму у своїх гравців право на помилку. У мене є 24 футболісти, і в цьому щільному графіку з далекими поїздками мені потрібен кожен із них. Я пишаюся ними, а цю поразку ми ще зможемо компенсувати. Я дуже задоволений грою Фесюна, і, якби довелося зіграти цей матч ще раз, знову поставив би його в склад", – сказав Туран.

Нагадаємо, Шахтар пропустив другий гол Легії зі штрафного на 90+4 хвилині гри. Для "гірників" це перша поразка в основному етапі ЛК. У першому турі український колектив на виїзді переміг Абердін.

Легія Шахтар Донецьк Кирило Фесюн Арда Туран

Арда Туран

