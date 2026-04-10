Туран назвав українського футболіста, який має велике майбутнє

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після першого матчу 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ (3:0) виділив одного із гравців своєї команди.

Його слова передає пресслужба "гірників".

Він заявив, що високої думки про Олега Очеретька, який вийшов у старті і відіграв повний поєдинок. Турецький фахівець вважає, що український півзахисник може побудувати велику кар'єру.

"Щодо Очеретька, він має велике майбутнє. Він може пробігати понад 12 кілометрів за матч. У нього фізичні якості топрівня. Коли він додасть у розвитку, я вірю, що він зможе грати в найкращих командах світу", – заявив Туран.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні 22-річний Очеретько провів на клубному рівні 35 матчів. У них він забив три голи і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що матч-відповідь між командами відбудеться 16 квітня та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Напередодні своїми думками після поразки поділився наставник АЗ Лерой Ехтелд.