Дуже великий виклик: Туран – про майбутній матч проти АЗ в межах 1/4 фіналу Ліги конференцій

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з АЗ в 1/4 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що це важливий виклик.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Зараз думаємо про один матч – той, що буде завтра. Це дуже важлива гра для нас, дуже великий виклик. І якщо ми зосереджуватимемося на чомусь іншому, вони переможуть. Тому ми дивимося лише на наступний матч", – сказав Туран.

Він також розповів про стан здоров'я нападника Проспера Оба, який зазнав травми у матчі з Рухом.

"Оба зараз не в дуже доброму стані", – коротко сказав Туран.

Нагадаємо, що Шахтар перший матч проти АЗ проведе 9 квітня. Він розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні було оголошено арбітрів на цю гру. Її буде обслуговувати суддівська бригада з Шотландії.