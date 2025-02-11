Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Футболістку Челсі визнали невинною у прояві расизму

Володимир Максименко — 11 лютого 2025, 16:36
Сем Керр на суді за звинуваченням у расизмі
Сем Керр
Getty images

Футболістку Челсі та збірної Австралії Сем Керр не понесе відповідальності за образливі слова на адресу поліціянта.

Про це повідомляє BBC.

Суд постановив, що вираз "тупий білий" не є расизмом. Нагадаємо, до відділку поліції Керр потрапила з таксі, де у нетверезому стані розбила вікно та влаштувала скандал через оплату за проїзд.

На судовому засіданні Сем не стала заперечувати той факт, що використовувала такий вираз, проте зазначила, що не оперувала їм на расовому ґрунті.

Зазначимо, що судовий процес триває, адже футболістка має звинувачення стосовно своєї поведінки у таксі та поліції.

Нагадаємо, 31-річна футболістка не виступає вже понад рік через важку травму. Востаннє Керр виходила на поле 17 грудня 2023 року у матчі проти Брістоль Сіті (3:0).

Раніше у Бразилії заарештували чотирьох футболісток через прояви расизму.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі

Чемпіонат Англії, АПЛ

Лідери атаки Арсенала відновив фізичні вправи після травми
Все зрозумів за тиждень: Фелікс висловився щодо свого майбутнього в Мілані
Регбійна асоціація Нової Зеландії подала до суду на співвласників Манчестер Юнайтед
Евертон – Ліверпуль: де дивитися мерсисайдське дербі в АПЛ
Гвардіола: Гріліш – футболіст вулиці

Останні новини