Футболістку Челсі визнали невинною у прояві расизму

Футболістку Челсі та збірної Австралії Сем Керр не понесе відповідальності за образливі слова на адресу поліціянта.

Про це повідомляє BBC.

Суд постановив, що вираз "тупий білий" не є расизмом. Нагадаємо, до відділку поліції Керр потрапила з таксі, де у нетверезому стані розбила вікно та влаштувала скандал через оплату за проїзд.

На судовому засіданні Сем не стала заперечувати той факт, що використовувала такий вираз, проте зазначила, що не оперувала їм на расовому ґрунті.

Зазначимо, що судовий процес триває, адже футболістка має звинувачення стосовно своєї поведінки у таксі та поліції.

Нагадаємо, 31-річна футболістка не виступає вже понад рік через важку травму. Востаннє Керр виходила на поле 17 грудня 2023 року у матчі проти Брістоль Сіті (3:0).

Раніше у Бразилії заарештували чотирьох футболісток через прояви расизму.