У Бразилії заарештували чотири футболістки Рівер Плейта через прояви расизму

У суботу, 21 грудня, пройшов півфінальний матч Кубку Бразилії з футболу серед жінок, в якому зустрічались Рівер Плейт та Греміо.

Матч завершився не тільки проходом бразильского колективу у фінал турніру, а й арештом гравчинь аргентинського клубу.

Про це повідомляє ESPN.

Канделу Діаз було звинувачено у расизмі по відношенню до боллбоя. За версією поліції, дівчина робила "мавпячі" жести на адресу хлопчика.

Разом із півзахисницею заарештовано ще три футболістки: Хуана Кангаро, Мілагрос Діас та Каміла Дуарте.

За словами адвоката, футболістки продовжують знаходитись під вартою.

Ріверт Плейт вже заявив, що гравчинь спровокував боллбой зухвалою поведінкою.

Після інциденту на полі виникла бійка, а рефері показав гостям шість червоних карток, після чого матч було завершено за рахунку 1:1, а Греміо автоматично пройшов у фінал турніру.

Зазначимо, що у Бразилії відбудеться жіночий чемпіонат світу-2027.

Раніше Мілан висловив підтримку своєму голкіперу через прояви расизму фанатів Верони до свого голкіпера.