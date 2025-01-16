Зірка Челсі потрапила у гучний скандал через расистські висловлювання на адресу поліцейського

Зірка австралійського футболу та нападниця Челсі Сем Керр з'явилася в суді Великобританії, де її звинувачують у расово обумовленому переслідуванні поліцейського під час вечірки два роки тому.

У вівторок, 16 січня, 31-річна футболістка прибула до Кінгстонського коронного суду, розташованого на південному заході Лондона, для попереднього слухання у справі. Керр не відповідала на запитання журналістів, коли залишала судовий зал разом із своєю юридичною командою.

Інцидент, що став основою звинувачення, трапився 30 січня 2023 року в Твікенхемі, на південному заході Лондона. Керр нібито використала образливі та погрозливі слова, які спричинили стурбованість і стрес у поліцейського, ідентифікованого як PC Ловелл. Це сталося під час суперечки з водієм таксі щодо плати за проїзд.

Звинувачення стосується порушення громадського порядку за статтею 4A Закону про громадський порядок, що передбачає покарання за створення тривоги чи стресу у поліцейського.

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На попередньому слуханні у березні минулого року Сем Керр не визнала свою провину. Тепер вона налаштовується на судовий процес, який заплановано на наступний місяць. Її адвокати стверджують, що ці звинувачення не мають під собою жодних обґрунтованих фактів.

Нагадаємо, Сем Керр – не тільки одна з найкращих футболісток Австралії, а й міжнародна суперзірка, яка здобула ще більшу популярність після успіху на чемпіонаті світу з футболу серед жінок у 2023 році, де її команда дійшла до півфіналу.