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Лілль завдяки дебютному голу літнього новачка обіграв Тулузу у 3-му турі Ліги 1

Софія Кулай — 3 вересня 2026, 23:39
Лілль завдяки дебютному голу літнього новачка обіграв Тулузу у 3-му турі Ліги 1

У четвер, 3 вересня, Тулуза поступилася Ліллю у стартовому матчі 3-го туру французької Ліги 1 сезону-2026/27.

Єдиний та у підсумку переможний гол аж на 73-й хвилині забив японський нападник гостей Аясе Уеда, який відзначається результативними ударами вже у чотирьох іграх поспіль. Щоправда, усі ці м'ячі він оформляв ще у футболці нідерландського Феєнорда. 

Чемпіонат Франції – Ліга 1
3-й тур, 3 вересня

Тулуза – Лілль 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 73 Уеда

Турнірна таблиця Ліги 1 2026/27
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У п'ятницю, 4 вересня, заплановані ще два поєдинки французької першості: Ліон – Осер (о 20:00 за київським часом) та ПСЖ – Монако (о 22:05). Решта ігор відбудуться 5-6 вересня.

Раніше повідомлялося, що дворазовий чемпіон Франції та колишній хавбек ПСЖ Бенжамен Стамбулі оголосив про закінчення кар'єри.

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