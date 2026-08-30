Париж розгромив Ніццу, Ренн дотиснув Ле-Ман у 2-му турі Ліги 1

У неділю, 30 серпня, відбулися заключні матчі 2-го туру французької Ліги 1 з футболу сезону-2026/27.

Відкривав ігровий день поєдинок, у якому Париж вдома розгромив Ніццу. Парижани відкрили рахунок у 1-му таймі, а закріпили її у другому, забивши ще два голи, на що суперник нічим відповісти у підсумку не зумів.

Пізні відбулося протистояння, у якому Ренн вдома дотиснув Ле-Ман. Господарі виграли перший тайм, забивши двічі, однак гості змогли до перерви скоротити відставання, а на початку другої 45-хвилинки відновити паритет.

Втім, на 68-й хвилині Сідібе залишив Ле-Ман у меншості, а вже у компенсований арбітром час команда привезла на свої ворота пенальті, який реалізував Леполь.

Закриватимуть ігровий день у Франції та програму всього 2-го туру Монако та Марсель, які зіграють о 21:45 за київським часом.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

2-й тур, 30 серпня

Париж – Ніцца 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 21 Сінайоко (пен), 2:0 – 51 Шергі, 3:0 – 89 Маркетті

Ренн – Ле-Ман 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 5 Леполь, 2:0 – 26 Ронж'є, 2:1 – 30 Мафута, 2:2 – 54 Мафута (пен), 3:2 – 90+6 Леполь (пен)

21:45 Монако – Марсель

Напередодні Страсбур обіграв Ланс, а Ліон врятувався від поразки в матчі проти Гавра.