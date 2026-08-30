Страсбург обіграв Ланс, Ліон врятувався від поразки в матчі проти Гавра у 2 турі Ліги 1

У суботу, 29 серпня, відбувся ряд матчів другого туру французької Ліги 1 сезону-2026/27. Страсбург здобув вольову перемогу 2:1 над Лансом.

Брест у компенсований до другого тайму час врятувався від поразки в матчі з Тулузою, а Гавр відібрав очки у Ліона. Труа та Анже на виїзді обіграли Лор'ян і Осер.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

2 тур, 29 серпня

Страсбург – Ланс – 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Товен (з пенальті), 1:1 – 48 Яссін, 2:1 – 85 Яссін

Брест – Тулуза – 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Расселл-Роу, 1:1 – 18 Думбія, 1:2 – 62 Таре, 2:2 – 90+5 Ажорк

Ліон – Гавр – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 74 Самата, 1:1 – 87 Опенда

Лор'ян – Труа – 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 29 Ріпар (з пенальті), 0:2 – 38 Мароньє, 1:2 – 51 Макенго

Осер – Анже – 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 5 Ван дер Боммер, 1:1 – 35 Лабо Ласкарі, 1:2 – 70 Джібірін, 1:3 – 78 Ель Уаззані

Напередодні ПСЖ врятувався від поразки в матчі з Ліллем.