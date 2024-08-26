Помер відомий шведський наставник Ерікссон

Легендарний шведський тренер Свен-Йоран Ерікссон загинув у віці 76 років.

У січні 2023 року він повідомив, що хворий на рак у термінальній стадії і йому залишилося жити щонайбільше рік.

Нещодавно фахівець записав передсмертне звернення, де сказав, що сподівається, що люди запам'ятають його хорошим. Ці слова були також сказані у документальному біографічному фільмі від Amazon Prime, який вийшов 23 серпня.

Former England manager Sven-Goran Eriksson has died at the age of 76. pic.twitter.com/hYxfSeBDvy — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 26, 2024

За свою насичену тренерську кар’єру Свен-Йоран встиг попрацювати з 17 командами, серед яких збірна Англії, Рома, Лаціо, Бенфіка, Манчестер Сіті, Лестер та інші імениті колективи.