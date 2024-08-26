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Помер відомий шведський наставник Ерікссон

Андрій Яросименко — 26 серпня, 14:48
Помер відомий шведський наставник Ерікссон
Свен-Йоран Ерікссон
Getty images

Легендарний шведський тренер Свен-Йоран Ерікссон загинув у віці 76 років.

У січні 2023 року він повідомив, що хворий на рак у термінальній стадії і йому залишилося жити щонайбільше рік.

Нещодавно фахівець записав передсмертне звернення, де сказав, що сподівається, що люди запам'ятають його хорошим. Ці слова були також сказані у документальному біографічному фільмі від Amazon Prime, який вийшов 23 серпня.

За свою насичену тренерську кар’єру Свен-Йоран встиг попрацювати з 17 командами, серед яких збірна Англії, Рома, Лаціо, Бенфіка, Манчестер Сіті, Лестер та інші імениті колективи.

Бенфіка Лаціо Лестер Манчестер Сіті Рома Свен-Йоран Ерікссон збірна Англії з футболу

Свен-Йоран Ерікссон

Сподіваюся, ви запам’ятаєте мене хорошим хлопцем: Свен-Йоран Ерікссон записав передсмертне звернення
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