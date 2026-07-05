Марокканські вболівальники влаштували масові заворушення в Нідерландах

Перемога збірної Марокко над Канадою на чемпіонаті світу-2026 з футболу призвела до масових заворушень у Нідерландах.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Річ у тім, що у Нідерландах мешкає велика марокканська діаспора, і в суботу вона вийшла на вулиці своїх міст святкувати перемогу 3:0 над Канадою в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

У декількох містах Нідерландів святкування переросли у заворушення. У Гаазі марокканці кидали у полісменів пляшки, каміння та піротехніку, двоє працівників поліції постраждали. Для відновлення громадського порядку залучили додаткові спецпідрозділи.

У Гаазі постраждали 2 полісмени та один регулювальник дорожнього руху. Було затримало 29 людей, із яких 25 відпустили після сплати штрафів. Ще 10 фанатів було затримано за застосування піротехніки в Роттердамі та Дордрехті.

В Утрехті марокканці влаштовували підпали та напади на поліцейських, проте підозрюваних досі не затримали.

У чвертьфіналі ЧС-2026 Марокко 9 липня зіграє з Францією, початок поєдинку – о 23:00 за київським часом.