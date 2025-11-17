Тухель розкритикував Беллінгема за поведінку після заміни в матчі з Албанією

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель розкритикував поведінку півзахисника Реала Джуда Беллінгема, який залишився незадоволений своєю заміною в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Албанії (2:0).

Слова Тухеля передає інсайдер Фабрціо Романо.

"Я бачив, що Джуд Беллінгем був незадоволений, коли його замінили. Я не хочу надавати цьому надмірного значення, але я дотримуюся своєї думки: поведінка є ключовим фактором, а також повага до гравців, які виходять на заміну. Рішення прийнято, і як гравець ти повинен його прийняти", – заявив Тухель.

Джуд Беллінгем провів 84 хвилини на полі в заключному поєдинку групової стадії відбіркового етапу на чемпіонат світу-2026. Хавбека замінили за рахунку 2:0 на Моргана Роджерса.

Нагадаємо, що Англія стала першою європейською збірною, що гарантувала собі вихід на мундіаль 2026 року, який відбудеться в США, Канаді та Мексиці.