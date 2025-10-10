Я розчарований, не було ніякої енергії, – Тухель незадоволений підтримкою англійських фанатів

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловив невдоволення рівнем підтримки фанатів під час товариського матчу проти Уельсу (3:0).

Слова 52-річного німця наводить ESPN.

Вчора, 9 жовтня, Англія розгромила Уельс у поєдинку, який традиційно проходив на лондонському "Вемблі". Англійці забили всі свої голи у перші 20 хвилин зустрічі, після чого вони більше не змогли змінити рахунок.

Під час пресконференції після гри Тухель зізнався, що англійські фанати, які відвідали лондонську арену, його певним чином розчарували.

"Ми могли вести 5:0 ще до перерви. Ми не змогли забити четвертий і п'ятий голи. Стадіон був тихий. Ми не отримали жодної енергії з трибун. Ми зробили все, щоб перемогти. Так, я очікував більше підтримки. Якщо півгодини ви чуєте лише вболівальників Уельсу, це сумно, бо команда заслуговувала на більшу підтримку. Я на 100% впевнений, що у відборі у нас буде фантастична підтримка. У матчі проти Латвії у нас буде найкраща підтримка. У Сербії у нас була чудова підтримка. Але цього разу у нас було 3:0, після 23 хвилин ми вигравали м'яч за м'ячем, і я відчував: "Чому дах досі на стадіоні? Що відбувається?". Ось у чому річ, але нічого страшного. Це також могло б допомогти нам у другій половині гри, щоб відновити енергію та ритм. Все було не так. Без проблем. Ми знову зробимо все, щоб бути заразливими. Без проблем. Як я вже сказав, я говорю щиро. Я впевнений, що ситуація зміниться. Але цього разу я був трохи розчарований", – сказав Тухель.

Після п'яти турів відбору чемпіонату світу 2026 року збірна Англії посідає перше місце групи К, вигравши всі свої матчі. У наступному турі англійцізіграють на виїзді проти Латвії. Ця зустріч відбудеться 14 жовтня.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, свій шлях у кваліфікації ЧС-2026 продовжить збірна України – підопічні Сергія Реброва зіграють проти Ісландії.

Раніше Томас Тухель заявив, що збірна Англії буде андердогом на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року.