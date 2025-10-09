Тухель: Збірна Англії буде андердогом на чемпіонаті світу-2026

Збірна Англії буде в ролі андердога на прийдешньому чемпіонаті світу-2026 з футболу, що пройде в США, Мексиці та Канаді.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Томас Тухель напередодні товариського матчу з Вельсом.

"Ми приїдемо на чемпіонат світу в ролі андердогів, тому що збірна Англії не виграє турнір вже десятиліттями", – заявив Тухель.

Нагадаємо, що національна збірна Англії лише один раз вигравала чемпіонат світу з футболу. Це сталося на домашньому мундіалі 1966 року. Тоді англійці у легендарному матчі переграли збірну Німеччини з рахунком 4:2.

Сьогодні, 9 жовтня, команда "трьох левів" проведе товариський матч з Вельсом напередодні кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Томас Тухель очолив збірну Англії в жовтні 2024 року. За цей час команда переграла Сербію, Андорру (двічі), Латвію та Албанію із загальним рахунком 21:0, що є рекордом для тренерів "трьох левів".

Наразі англійці очолюють групу K у відбірковому раунді до ЧС-2026 і вже 14 жовтня, у виїзній грі з Латвією, підопічні Томаса Тухеля можуть достроково оформити вихід на мундіаль.

Вже відомо 20 збірних, які кваліфікувалися на ЧС-2026. Ними, зокрема, стали чинний чемпіон Аргентина, а також дебютанти Узбекистан та Йорданія. Напередодні до них доєднались Єгипет та Гана, які достроково виграли свої групи.