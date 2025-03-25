Тухель – про перемогу Англії над Латвією: Нам дещо пощастило

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель оцінив перемогу команди над Латвією в матчі другого туру відбіркового етапу до ЧС-2026.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Нам дещо пощастило. Ми мали ситуації із Беллінгемом, коли могло відбутись усе, що завгодно і ми б залишились вдесятьох. Звісно, я його одразу змінив.



Перша жовта картка була доволі дивною, адже з лави для запасних цей фол не виглядав надто грубим. Втім, другий фол дійсно заслуговував на картку. Я не хотів ризикувати.



Нам є куди зростати, але дві перемоги без пропущених голів – це дуже позитивні моменти", – розповів Тухель.