Тухель – про перемогу Англії над Латвією: Нам дещо пощастило
Головний тренер збірної Англії Томас Тухель оцінив перемогу команди над Латвією в матчі другого туру відбіркового етапу до ЧС-2026.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Нам дещо пощастило. Ми мали ситуації із Беллінгемом, коли могло відбутись усе, що завгодно і ми б залишились вдесятьох. Звісно, я його одразу змінив.
Перша жовта картка була доволі дивною, адже з лави для запасних цей фол не виглядав надто грубим. Втім, другий фол дійсно заслуговував на картку. Я не хотів ризикувати.
Нам є куди зростати, але дві перемоги без пропущених голів – це дуже позитивні моменти", – розповів Тухель.
У наступному поєдинку Англія зіграє проти Андорри. Матч відбудеться 7 квітня о 19:00 за київським часом.
Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.
Раніше повідомлялось, що голом у попередньому матчі "Трьох левів" Льюїс-Скеллі встановив неймовірний віковий рекорд Англії.