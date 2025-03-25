Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тухель – про перемогу Англії над Латвією: Нам дещо пощастило

Володимир Максименко — 25 березня 2025, 10:08
Тухель – про перемогу Англії над Латвією: Нам дещо пощастило
Томас Тухель
x.com/england

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель оцінив перемогу команди над Латвією в матчі другого туру відбіркового етапу до ЧС-2026.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Нам дещо пощастило. Ми мали ситуації із Беллінгемом, коли могло відбутись усе, що завгодно і ми б залишились вдесятьох. Звісно, я його одразу змінив.

Перша жовта картка була доволі дивною, адже з лави для запасних цей фол не виглядав надто грубим. Втім, другий фол дійсно заслуговував на картку. Я не хотів ризикувати.

Нам є куди зростати, але дві перемоги без пропущених голів – це дуже позитивні моменти", – розповів Тухель.

У наступному поєдинку Англія зіграє проти Андорри. Матч відбудеться 7 квітня о 19:00 за київським часом.

Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.

Раніше повідомлялось, що голом у попередньому матчі "Трьох левів" Льюїс-Скеллі встановив неймовірний віковий рекорд Англії.

Томас Тухель збірна Англії з футболу Чемпіонат Світу 2026

Томас Тухель

Тухель прокоментував перемогу Англії над Албанією
Тухель: Я повинен вибороти право співати гімн Англії
Тухель має намір повернути до збірної Англії "ізгоя" часів Саутгейта
Довбик міг отримати в тренери майбутнього наставника збірної Англії
Найкращий вибір: Кейн в захваті від призначення Тухеля

Останні новини