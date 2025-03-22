Одноклубник Зінченка встановив рекорд у дебютній грі за збірну Англії

18-річний лівий захисник лондонського Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі відзначився дебютним голом за збірну Англії у матчі проти Албанії (2:0) у відборі на чемпіонат світу-2026.

Майлз став наймолодшим гравцем в історії, який забив гол у дебютному матчі за збірну Англії. Наразі йому 18 років і 176 днів.

Попередній рекорд належав нападнику Астон Вілли Маркусу Рашфорду, який відзначився голом у грі проти Австралії (травень 2016 року) у віці 18 років та 209 днів.

The youngest player in history to score on his senior #ThreeLions debut.



👏 @lewisskelly49 pic.twitter.com/htX0tPhoay — England (@England) March 21, 2025

Зазначимо, що підопічні Томаса Тухеля окрім Албанії у відборі ЧС-2026 зіграють також з Сербією, Андоррою та Латвією. Переможець групи K вийде напряму на чемпіонат світу, а команда, що посяде друге місце спробує свої сили в плейоф за вихід на мундіаль.