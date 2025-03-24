Англія розгромила Латвію, Румунія Луческу пропустила від Сан-Марино у матчі відбору на ЧС-2026

Сьогодні, 24 березня, відбулося шість матчів у межах другого туру відбору на чемпіонат світу 2026.

Відкривав ігровий день поєдинок між Литвою та Фінляндією. Гості вже до 18 хвилини мали перевагу в два м'ячі. Литовці проявили характер і зуміли звести зустріч до нічиєї.

Англія на "Вемблі" розгромила Латвію. Для колективу Томаса Тухеля не все так просто виявилося, як передбачалося. Тривалий час "леви" лідирували лише завдяки чудовому голу зі штрафного від Ріса Джеймса наприкінці першого тайму, але до кінця гри все таки зуміли забити ще двічі.

Румунія Мірчі Луческу пропустила від Сан–Марино, забивши у відповідь п'ять разів.

Збірна Польщі продемонструвала також не найкращий виступ у грі з Мальтою – перемога 2:0.

Албанія не мала проблем з Андоррою, а Боснія і Герцеговина втримала перемогу над Кіпром.

Чемпіонат світу – кваліфікація

1 тур, 21 березня

Група H

Боснія і Герцеговина – Кіпр 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Демірович (22), 1:1 – Піттас (45+2), 2:1 – Хажрадинович (68)

Сан–Марино – Румунія 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – Чеволі (6, авт), 0:2 – Попеску (44), 0:3 – Марін (55, пен), 1:3 – Занноні (66), 1:4 – Хаджи (75, пен), 1:5 – Алібек (90+5)

Група K

Англія – Латвія 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Джеймс (39), 2:0 – Кейн (68), 3:0 – Езе (76)

Албанія – Андорра 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Манай (9), 2:0 – Манай (19), 3:0 – Узуні (90+2)

Група G

Литва – Фінляндія 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Кайрінен (4), 0:2 – Похьянпяло (17, пен), 1:2 – Кучис (39), 2:2 – Гінейтіс (69)

Польща – Мальта 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – Свідерський (27), 2:0 – Свідерський (51)

Груповий етап відбору на ЧС завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. Суперниками будуть Хорватія, Ісландія та Азербайджан.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом матчів збірної України у кваліфікації ЧС–2026.