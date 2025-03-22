Тухель прокоментував перемогу Англії над Албанією
Томас Тухель
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Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про перемогу команди в матчі першого туру відбіркового етапу до ЧМ-2026 проти Албанії.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Ми сподіваємось на більшу результативність на позиціях вінгерів. Більше дриблінгу та більш агресивних забігань до штрафного майданчика. Загалом, цього не вистачало. Моменти з'являлися через невеликі забігання з глибини. Тоді як гравці на позиціях вінгерів не були настільки вирішальними, наскільки могли б бути", – розповів Тухель.
Окрім того, тренер оцінив дебютний гол Майлза Льюїса-Скеллі у футболці Англії.
"Дивовижний гравець, дивовижна особистість. Він прийшов до табору збірної й одразу показав, що закохатись у його гру – це нормально. Це цілком заслужено. Він сповнений мужності, сповнений якості", – резюмував Тухель.
У наступному поєдинку збірна "трьох левів" зіграє з Латвією. Матч відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що голом у ворота албанців Льюїс-Скеллі встановив неймовірний віковий рекорд Англії.