Тухель прокоментував перемогу Англії над Албанією

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився про перемогу команди в матчі першого туру відбіркового етапу до ЧМ-2026 проти Албанії.

Слова фахівця наводить ESPN.

" Ми сподіваємось на більшу результативність на позиціях вінгерів. Більше дриблінгу та більш агресивних забігань до штрафного майданчика. Загалом, цього не вистачало. Моменти з'являлися через невеликі забігання з глибини. Тоді як гравці на позиціях вінгерів не були настільки вирішальними, наскільки могли б бути", – розповів Тухель.

Окрім того, тренер оцінив дебютний гол Майлза Льюїса-Скеллі у футболці Англії.

" Дивовижний гравець, дивовижна особистість. Він прийшов до табору збірної й одразу показав, що закохатись у його гру – це нормально. Це цілком заслужено. Він сповнений мужності, сповнений якості", – резюмував Тухель.

У наступному поєдинку збірна "трьох левів" зіграє з Латвією. Матч відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що голом у ворота албанців Льюїс-Скеллі встановив неймовірний віковий рекорд Англії.