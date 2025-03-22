Англія з голом таланта Арсенала обіграла Албанію: огляд матчу відбору на ЧС-2026

Збірна Англії з перемоги над Албанією стартувала у кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Огляд матчу

Рахунок у грі відкрив 18-річний захисник Арсенала Майлз Льюїс-Скеллі, який став наймолодшим гравцем в історії, який забив гол у дебютному матчі за збірну Англії.

У другій половині подвоїв перевагу нападник Баварії Гаррі Кейн, який скористався помилкою захисників.

Чемпіонат світу – кваліфікація

1 тур, 21 березня

Група К

Англія – Албанія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 20 Льюїс-Скеллі, 2:0 – 77 Кейн

Зазначимо, що підопічні Томаса Тухеля окрім Албанії у відборі ЧС-2026 зіграють також з Сербією, Андоррою та Латвією. Переможець групи K вийде напряму на чемпіонат світу, а команда, що посяде друге місце спробує свої сили в плейоф за вихід на мундіаль.