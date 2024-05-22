Тухель відкритий до пропозицій від Челсі

Головний тренер Баварії Томас Тухель не проти повернутися в Англійську Прем'єр-лігу та знову очолити Челсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що окрім теперішнього наставника мюнхенців, до такого кроку готовий і колишній — Ганс-Дітер Флік. Обидва чекають на пропозиції, проте представники лондонців поки не зв'язувалися зі спеціалістами.

🔵 No talks took place between Thomas Tuchel or Hansi Flick and Chelsea. Not even internal discussion.



Both German managers are open to Premier League new chapter, as mentioned weeks ago; but there’s nothing with Chelsea.



Chelsea internal process for new coach, ongoing. pic.twitter.com/1F5ks3KEOu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2024

Нагадаємо, напередодні Челсі розірвав контракт з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво клубу прийняло таке рішення.