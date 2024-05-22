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Тухель відкритий до пропозицій від Челсі

Микола Дендак — 22 травня, 10:33
Тухель відкритий до пропозицій від Челсі

Головний тренер Баварії Томас Тухель не проти повернутися в Англійську Прем'єр-лігу та знову очолити Челсі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що окрім теперішнього наставника мюнхенців, до такого кроку готовий і колишній — Ганс-Дітер Флік. Обидва чекають на пропозиції, проте представники лондонців поки не зв'язувалися зі спеціалістами.

Нагадаємо, напередодні Челсі розірвав контракт з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво клубу прийняло таке рішення.

Томас Тухель Флік Челсі Маурісіо Почеттіно

Томас Тухель

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