Тухель відкритий до пропозицій від Челсі
Головний тренер Баварії Томас Тухель не проти повернутися в Англійську Прем'єр-лігу та знову очолити Челсі.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що окрім теперішнього наставника мюнхенців, до такого кроку готовий і колишній — Ганс-Дітер Флік. Обидва чекають на пропозиції, проте представники лондонців поки не зв'язувалися зі спеціалістами.
Нагадаємо, напередодні Челсі розірвав контракт з головним тренером команди Маурісіо Почеттіно. Пізніше стало відомо, чому керівництво клубу прийняло таке рішення.