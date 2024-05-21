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Челсі розірвав контракт з Почеттіно

Олександр Булава — 21 травня, 21:30
Челсі розірвав контракт з Почеттіно

Лондонський Челсі звільнив головного тренера Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Угоду розірвано за згодою сторін.

Наразі клуб зайнявся пошуком нового головного тренера.

Аргентинець очолив "синіх" влітку 2023 року, підписавши дворічний контракт. Челсі під його керівництвом здобув 27 перемог, 10 разів зіграв внічию та зазнав 14 поразок.

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За підсумками сезону-2023/24 "аристократи" стали шостими в турнірній таблиці чемпіонату Англії та кваліфікувалися у Лігу конференцій. Команда виграла останні п'ять матчів у сезоні АПЛ.

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