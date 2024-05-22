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Стала відома причина раптового звільнення Почеттіно

Игорь Чернявский — 22 травня, 01:37
Стала відома причина раптового звільнення Почеттіно

Челсі розірвав контракт з Маурісіо Почеттіно через розбіжності у філософії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Протягом 20-21 травня керівництво клубу та тренер обговорювали плани майбутні. В ході перемовин з’ясувалося, що у сторін різні погляди на майбутнє. Також на рішення вплинуло те, що аргентинець хотів уникнути неприємного звільнення в наступному сезоні, якщо результати команди знову погіршаться.

Челсі завершив сезон-2023/24 на шостому місці в АПЛ. Наприкінці кампанії команда Почеттіно видала серію з 5 перемог поспіль. Також лондонці дісталися фіналу Кубку ліги, але у вирішальному матчі не змогли дотягнути до серії пенальті з Ліверпулем.

Нагадаємо, раніше аргентинський фахівець працював у Тоттенгемі, ПСЖ, Саутгемптоні та Еспаньолі.

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