Ювентус готовий продати Влаховича
Душан Влахович
instagram.com/vlahovicdusan
Туринський Ювентус готовий позбутись свого нападника Душана Влаховича вже взимку.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Сторони ще не розпочинали переговори щодо нового контракту, а футболіст втратив статус "недоторканного". Туринський клуб готовий розглянути пропозиції щодо Влаховича у зимове трансферне вікно.
Зазначимо, що діючий контракт серба розраховано до літа 2026 року.
Цього сезону Влахович забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 23 матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялось про інтерес до Влаховича з боку Арсенала.