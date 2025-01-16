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Ювентус готовий продати Влаховича

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 12:42
Ювентус готовий продати Влаховича
Душан Влахович
instagram.com/vlahovicdusan

Туринський Ювентус готовий позбутись свого нападника Душана Влаховича вже взимку.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сторони ще не розпочинали переговори щодо нового контракту, а футболіст втратив статус "недоторканного". Туринський клуб готовий розглянути пропозиції щодо Влаховича у зимове трансферне вікно.

Зазначимо, що діючий контракт серба розраховано до літа 2026 року.

Цього сезону Влахович забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 23 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось про інтерес до Влаховича з боку Арсенала.

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