Ювентус готовий продати Влаховича

Туринський Ювентус готовий позбутись свого нападника Душана Влаховича вже взимку.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Сторони ще не розпочинали переговори щодо нового контракту, а футболіст втратив статус "недоторканного". Туринський клуб готовий розглянути пропозиції щодо Влаховича у зимове трансферне вікно.

Dusan #Vlahovic is no longer non-transferable for #Juventus. There is currently no agreement to extend the contract, which expires in 2026. #Juve will consider offers for the striker during these months. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2025

Зазначимо, що діючий контракт серба розраховано до літа 2026 року.

Цього сезону Влахович забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 23 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось про інтерес до Влаховича з боку Арсенала.