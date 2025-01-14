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Арсенал націлився на підписання нападника Ювентуса

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 10:30
Арсенал націлився на підписання нападника Ювентуса
Душан Влахович
Transfermarkt

Нападник Ювентуса Душан Влахович може змінити клуб взимку.

Про це повідомляє Tuttosport.

Сербський футболіст може стати гравцем Арсенала, який хотів його підписати ще коли Душан грав за Фіорентину.

Туринський клуб готовий продати одного зі своїх найбільш високооплачуваних гравців. Що стосується "канонірів", то лондонці відчайдушно намагаються знайти вирішення проблеми реалізації, які поглиблюються з травмами Сака та Жезуса.

Цього сезону Влахович забив 12 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 23 матчах у всіх турнірах.

Раніше туринський клуб запропонував Душана Манчестер Юнайтед в якості обміну на гравця "манкуніанців".

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