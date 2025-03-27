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Арсенал відновив інтерес до Влаховича

Олександр Булава — 27 березня 2025, 23:45
Арсенал відновив інтерес до Влаховича
Getty Images

Нападник Ювентуса Душан Влахович влітку може змінити клуб.

Про це повідомляє Todofichajes.

Інтерес до форварда відновив лондонський Арсенал, який хоче підсилити атакувальну лінію на наступний сезон.

Інтерес до гравця також зберігає Челсі. Проте "каноніри" хочуть переконати гравця спортивними перспективами, та тим, що він стане ключовим гравцем у системі головного тренера Мікеля Артети.

Туринський клуб готовий продати одного зі своїх найбільш високооплачуваних гравців. Трансфер оцінюється у 60 млн євро.

У нинішньому сезоні форвард Ювентуса провів 34 матчі в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялось, що півзахисник "бьянконері" може повернутись до АПЛ.

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