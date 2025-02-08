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Ювентус готовий продати Влаховича

Олександр Булава — 8 лютого 2025, 11:57
Ювентус готовий продати Влаховича
Душан Влахович
Фото - Getty Images

Туринський Ювентус готовий продати свого нападника Душана Влаховича.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Трансфер Душана може відбутися наприкінці сезону. Він більше не центральним гравцем у проєкті Ювентуса та головного тренера Тіаго Мотти.

Зазначимо, що чинний контракт серба розраховано до літа 2026 року.

Цього сезону Влахович забив 13 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 28 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось про інтерес до Влаховича з боку Арсенала.

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