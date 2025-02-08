Ювентус готовий продати Влаховича

Туринський Ювентус готовий продати свого нападника Душана Влаховича.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Трансфер Душана може відбутися наприкінці сезону. Він більше не центральним гравцем у проєкті Ювентуса та головного тренера Тіаго Мотти.

#Juventus are ready to sell Dusan #Vlahovic at the end of the season. His contract expires in 2026 (€12M/year) and is no longer central in #Juve and Thiago #Motta project since several weeks as revealed. #transfers https://t.co/cN7f9U1nLf — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 8, 2025

Зазначимо, що чинний контракт серба розраховано до літа 2026 року.

Цього сезону Влахович забив 13 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 28 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось про інтерес до Влаховича з боку Арсенала.