Ювентус готовий продати Влаховича
Душан Влахович
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Туринський Ювентус готовий продати свого нападника Душана Влаховича.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Трансфер Душана може відбутися наприкінці сезону. Він більше не центральним гравцем у проєкті Ювентуса та головного тренера Тіаго Мотти.
Зазначимо, що чинний контракт серба розраховано до літа 2026 року.
Цього сезону Влахович забив 13 м'ячів і віддав 3 гольові передачі у 28 матчах у всіх турнірах.
Раніше повідомлялось про інтерес до Влаховича з боку Арсенала.