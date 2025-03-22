Ювентус готовий продати півзахисника у Ноттінгем

Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може влітку повернутись в Англійську Прем'єр-лігу, підсиливши Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Tuttosport.

Сенсаційні "лісники" сезону-2024/25 готові заплатити за бразильця 40 мільйонів євро.

У Турині розуміють, що не зможуть повноцінно заробити на продажі гравця, але має намір позбутись Луїса. Футболіст не має стабільного місця у стартовому складі та не демонструє тієї гри, якою вона була в Астон Віллі.

Еду Гаспар, який з листопада є спортивним директором Форест, особисто зацікавлений у трансфері хавбека.

У поточній кампанії на рахунку Луїса 22 матчі у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що туринці розглядають можливість запропонувати своєму екстренеру повернутись в команду.