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Ювентус готовий продати півзахисника у Ноттінгем

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 12:10
Ювентус готовий продати півзахисника у Ноттінгем
Дуглас Луїс
Getty images

Півзахисник туринського Ювентуса Дуглас Луїс може влітку повернутись в Англійську Прем'єр-лігу, підсиливши Ноттінгем Форест.

Про це повідомляє Tuttosport.

Сенсаційні "лісники" сезону-2024/25 готові заплатити за бразильця 40 мільйонів євро.

У Турині розуміють, що не зможуть повноцінно заробити на продажі гравця, але має намір позбутись Луїса. Футболіст не має стабільного місця у стартовому складі та не демонструє тієї гри, якою вона була в Астон Віллі.

Еду Гаспар, який з листопада є спортивним директором Форест, особисто зацікавлений у трансфері хавбека.

У поточній кампанії на рахунку Луїса 22 матчі у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялось, що туринці розглядають можливість запропонувати своєму екстренеру повернутись в команду.

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