Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ювентус повісив цінник на Влаховича

Станіслав Лисак — 21 лютого 2025, 10:32
Душан Влахович
Душан Влахович
Getty Images

Туринський Ювентус визначився з ціною на сербського нападника Душана Влаховича, який може змінити команду влітку 2025 року.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Б'янконері" готові відпустити Влаховича за 25-30 млн євро, контракт серба спливає у 2026 році. Зазначається, що форвард заробляє згідно з цією угодою 12 млн євро на рік.

Причиною такої низької ціни (сербський гравець оцінюється в 60 млн євро за версією Transfermarkt) є те, що Душан Влахович більше не входить до планів головного тренера Тьяго Мотти.

У нинішньому сезоні форвард Ювентуса провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 2 асисти. Останнім часом Влахович втратив місце в основі, в поєдинку проти ПСВ (3:1) у Лізі чемпіонів серб відіграв 31 хвилину.

Влахович Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус

Ювентус

Ювентус готовий підписати лідера Аталанти, який посварився з Гасперіні
Мотта висловився про сенсаційний виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів
Вирішальний гол забив Фламінго: огляд матчу ПСВ – Ювентус
Плейоф Ліги чемпіонів: суперматч у Мадриді та виклик для Ювентуса
Ювентус планує зберегти Коло-Муані на наступний сезон

Останні новини