Ювентус повісив цінник на Влаховича

Туринський Ювентус визначився з ціною на сербського нападника Душана Влаховича, який може змінити команду влітку 2025 року.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Б'янконері" готові відпустити Влаховича за 25-30 млн євро, контракт серба спливає у 2026 році. Зазначається, що форвард заробляє згідно з цією угодою 12 млн євро на рік.

Причиною такої низької ціни (сербський гравець оцінюється в 60 млн євро за версією Transfermarkt) є те, що Душан Влахович більше не входить до планів головного тренера Тьяго Мотти.

#Juventus are planning to sell Dusan #Vlahovic at the end of the season. #Juve ask €25-30M. Vlahovic’s contract expires in 2026 (€12M/year) and is no longer in Thiago #Motta’s project since several weeks as revealed. #transfers https://t.co/cN7f9U1nLf — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2025

У нинішньому сезоні форвард Ювентуса провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 2 асисти. Останнім часом Влахович втратив місце в основі, в поєдинку проти ПСВ (3:1) у Лізі чемпіонів серб відіграв 31 хвилину.