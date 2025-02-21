Ювентус повісив цінник на Влаховича
Душан Влахович
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Туринський Ювентус визначився з ціною на сербського нападника Душана Влаховича, який може змінити команду влітку 2025 року.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
"Б'янконері" готові відпустити Влаховича за 25-30 млн євро, контракт серба спливає у 2026 році. Зазначається, що форвард заробляє згідно з цією угодою 12 млн євро на рік.
Причиною такої низької ціни (сербський гравець оцінюється в 60 млн євро за версією Transfermarkt) є те, що Душан Влахович більше не входить до планів головного тренера Тьяго Мотти.
У нинішньому сезоні форвард Ювентуса провів 30 матчів в усіх турнірах, забив 13 голів та віддав 2 асисти. Останнім часом Влахович втратив місце в основі, в поєдинку проти ПСВ (3:1) у Лізі чемпіонів серб відіграв 31 хвилину.