Тудор – про перемогу над Відадом: Я нервую навіть за рахунку 4:1

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про перемогу команди над Відадом у другому турі клубного чемпіонату світу.

Слова фахівця наводить Tuttosport.

"Це був інший матч, не такий, як проти Аль-Айна. Темп був нижче, ніж тоді. Ми забили гол і це нам дуже допомогло, але у футболі ніколи не можна бути впевненим. Я нервую навіть за рахунку 3:1, 4:1 та навіть 5:1.



Хлопці молодці, у них буде вільний вечір, вони можуть сходити на вечерю, а потім ми готуватимемось до наступного матчу – проти Манчестер Сіті", – розповів Тудор.