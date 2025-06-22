Тудор – про перемогу над Відадом: Я нервую навіть за рахунку 4:1
Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор висловився про перемогу команди над Відадом у другому турі клубного чемпіонату світу.
Слова фахівця наводить Tuttosport.
"Це був інший матч, не такий, як проти Аль-Айна. Темп був нижче, ніж тоді. Ми забили гол і це нам дуже допомогло, але у футболі ніколи не можна бути впевненим. Я нервую навіть за рахунку 3:1, 4:1 та навіть 5:1.
Хлопці молодці, у них буде вільний вечір, вони можуть сходити на вечерю, а потім ми готуватимемось до наступного матчу – проти Манчестер Сіті", – розповів Тудор.
Ця перемога наблизила Ювентус до виходу в плейоф клубного чемпіонату світу, для цього туринцям необхідно, щоб Манчестер Сіті не програв Аль-Айну з ОАЕ.
Раніше повідомлялось, що один з лідерів Ювентуса вперше відзначився у трьох матчах поспіль за туринців.