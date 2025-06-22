Їлдиз вперше забив у трьох матчах поспіль за Ювентус
Кенан Їлдиз
Getty images
Атакувальний півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз вперше забив у трьох матчах поспіль у складі туринців.
Турецький вінгер відзначився у воротах Відада в матчі другого туру клубного чемпіонату світу, вразивши ворота з кута воротарського майданчика.
Раніше Їлдиз взяв участь у погромі Аль-Айна у межах КЧС, а перед цим забив у ворота Венеції в останньому турі Серії А.
Їлдиз виступає за Ювентус із 2023 року і з того часу зіграв 81 матч у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав вісім результативних передач.
Портал Transfermarkt оцінює уродженця Німеччини у 50 мільйонів євро.
Раніше інший представник туринського колективу прокоментував зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі.