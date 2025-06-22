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Їлдиз вперше забив у трьох матчах поспіль за Ювентус

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 19:50
Їлдиз вперше забив у трьох матчах поспіль за Ювентус
Кенан Їлдиз
Getty images

Атакувальний півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз вперше забив у трьох матчах поспіль у складі туринців.

Турецький вінгер відзначився у воротах Відада в матчі другого туру клубного чемпіонату світу, вразивши ворота з кута воротарського майданчика.

Раніше Їлдиз взяв участь у погромі Аль-Айна у межах КЧС, а перед цим забив у ворота Венеції в останньому турі Серії А.

Їлдиз виступає за Ювентус із 2023 року і з того часу зіграв 81 матч у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів та віддав вісім результативних передач.

Портал Transfermarkt оцінює уродженця Німеччини у 50 мільйонів євро.

Раніше інший представник туринського колективу прокоментував зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі.

Клубний чемпіонат світу Чемпіонат Італії, Серія А Ювентус Кенан Їлдиз

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