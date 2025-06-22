Ювентус розгромив марокканський Відад та наблизився до плейоф клубного чемпіонату світу

Ювентус здобув перемогу над Відадом із Марокко у межах 2 туру групового етапу клубного чемпіонату світу.

Зустріч завершилася з розгромним рахунком 4:1. Дублем відзначився турецький талант туринців Кенан Їлдиз, який уперше забив у трьох матчах поспіль у складі туринців.

Раніше турок взяв участь у погромі Аль-Айна у межах КЧС, а перед цим забив у ворота Венеції в останньому турі Серії А.

Клубний чемпіонат світу-2025 – груповий етап

2-й тур, 22 червня, Група G

Ювентус (Італія) – Відад (Марокко) 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 6 автогол Бутуїль, 2:0 – 16 Їлдиз, 2:1 – 25 Лорч, 3:1 – 69 Їлдиз, 4:1 – 90+4 Влахович (пен)

Ця перемога наблизила Ювентус до виходу в плейоф клубного чемпіонату світу, для цього туринцям необхідно, щоб Манчестер Сіті не програв Аль-Айну з ОАЕ.