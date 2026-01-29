Made in Donetsk, – Шахтар відреагував архівним фото на гол Трубіна

Донецький Шахтар не пройшов осторонь історичного голу Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала в Лізі чемпіонів-2025/26.

"Гірники" виклали особливу світлину свого колишнього голкіпера. Донеччани опублікували дитячу світлину Трубіна, де він позує з Кубком УЄФА (нині – Ліга Європи). Фото було зроблене ще у рідному Донецьку.

"Анатолій Трубін! Made in Shakhtar! Made in Donetsk!" – підписала світлину пресслужба Шахтаря.

Анатолій відреагував на цю публікацію Шахтаря, поставивши емоджі сердечка та клубного символу.

Нагадаємо, що Трубін провів у футболці першої команди "гірників" 94 матчі (94 пропущені голи та 39 "сухих" ігор). Разом із Шахтарем Анатолій двічі ставав чемпіоном УПЛ та здобув Суперкубок України.

До слова, 24-річний український голкіпер забив головою після подачі зі стандарту наприкінці матчу Бенфіка – Реал у 8 турі основного раунду ЛЧ (4:2). Трубін своїм голом вивів "орлів" в 1/16 фіналу турніру, де його команда може знову зустрітись із "Королівським клубом".