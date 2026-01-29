Хоче повчитись в українця: нападник Бенфіки кумедно відреагував на гол Трубіна

Нападник Бенфіки Евангелос Павлідіс висловився про перемогу над мадридським Реалом у Лізі чемпіонів, а також оцінив гол Анатолія Трубіна.

Його слова цитує Record.

За словами грецького форварда, вони сильно увійшли у матч, створивши декілька хороших моментів. Футболіст "орлів" додав, що їм вдалось перевернути гру ще до перерви, попри пропущений гол від Кіліана Мбаппе.

"Ми швидко забили третій гол, не відступали і продовжували намагатися забити ще. "Реал" ще скоротив рахунок, вийти у плейоф був важко, але останній гол, який забив Трубін, – це було божевілля", – сказав Павлідіс.

Також нападник кумедно заявив, що йому слід повчитись у Трубіна гри на другому поверсі.

"Мабуть, мені треба почати тренувати з ним подачі та удари головою. Він забив чудовий гол головою", – відповів грецький гравець.

Павлідіс додав, що він просто не може передати словами те, що відчував усередині після історичного голу українського голкіпера.

Також взяття воріт від Трубіна прокоментували головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью, а також його друг Михайло Мудрик.

Нагадаємо, що поєдинок Бенфіка – Реал закінчився перемогою "орлів" з рахунком 4:2. Завдяки результативному удару Анатолія лісабонці пробились до плейоф Ліги чемпіонів, де зіграє в 1/16 фіналу.