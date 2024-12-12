Трубін дізнався свою оцінку за матч проти Болоньї, де він відстояв на "нуль"
Анатолій Трубін
slbenfica.pt
Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав хорошу оцінку за матч 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї.
Аналітичний портал WhoScored оцінив гру нашого захисника в 7 балів.
Українець вийшов у стартовому складі та зберіг свої ворота "сухими". На рахунку Трубіна 1 сейв після удару з меж штрафного, 7 втрат, 4 підбирання мʼяча, 76% точних передач.
Для нашого воротаря це шостий поспіль вихід у нинішньому сезоні ЛЧ. Загалом Трубін відіграв у нинішньому сезоні вже 19 матчів, пропустив 14 голів та 9 разів залишив свої ворота "сухими".