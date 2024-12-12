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Трубін дізнався свою оцінку за матч проти Болоньї, де він відстояв на "нуль"

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 00:50
Трубін дізнався свою оцінку за матч проти Болоньї, де він відстояв на нуль
Анатолій Трубін
slbenfica.pt

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін отримав хорошу оцінку за матч 6 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Болоньї.

Аналітичний портал WhoScored оцінив гру нашого захисника в 7 балів.

Українець вийшов у стартовому складі та зберіг свої ворота "сухими". На рахунку Трубіна 1 сейв після удару з меж штрафного, 7 втрат, 4 підбирання мʼяча, 76% точних передач.

Для нашого воротаря це шостий поспіль вихід у нинішньому сезоні ЛЧ. Загалом Трубін відіграв у нинішньому сезоні вже 19 матчів, пропустив 14 голів та 9 разів залишив свої ворота "сухими".

Бенфіка Болонья Ліга чемпіонів Анатолій Трубін Ліга чемпіонів-2024/25

Бенфіка

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