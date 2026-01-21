Трубін та Судаков – у старті Бенфіки на матч з Ювентусом у Лізі чемпіонів

Українські гравці Бенфіки Анатолій Трубін та Георгій Судаков вийдуть у старті команди на матч з Ювентусом у межах основного етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на Мegogo. Також "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Італійський клуб наразі перебуває у вигіднішій ситуації у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Стара синьйора" у шести турах набрала 9 балів та посідає 18-те місце. А от Бенфіка із 6 очками йде 28-ю (поза межами плейоф).

Раніше повідомлялось, що український голкіпер Бенфіки увійшов до десятки найдорожчих воротарів світу. Також Трубін незабаром може стати найбільш високооплачуваним гравцем у Португалії