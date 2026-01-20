Ювентус – Бенфіка: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 21 січня, відбудеться один із найцікавіших матчів 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів, у якому туринський Ювентус прийме лісабонську Бенфіку.

Поєдинок прийме "Juventus Stadium". Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ювентус – Бенфіка безпосередньо у цій новині.

Поєдинок розсудить 40-річний нідерландський рефері Сердар Гезюбююк. Трохи більше ніж доба залишилась до свистка про початок матчу між туринським Ювентусом та лісабонською Бенфікою. 🔜 European duel in Turin! 🌟#JUVSLB | #UCL pic.twitter.com/ZjyNnvNi6t — SL Benfica (@slbenfica_en) January 19, 2026

Найближча гра між Ювентусом та Бенфікою буде малим ювілеєм в очних протистояннях цих європейських клубів в усіх турнірах. У попередніх іграх "орли" оформили сім перемог. Натомість туринці святкували успіх лише одного разу. Було це ще у далекому сезоні-1992/93 (3:0). Також ще одна зустріч закінчилась нульовою мировою.

Напередодні цього лобового протистояння саме італійський клуб перебуває у вигіднішій ситуації у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Стара синьйора" у шести турах набрала 9 балів та посідає 17-те місце. А от Бенфіка із 6 очками йде 25-ю (поза межами плейоф).