Ювентус – Бенфіка: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
У середу, 21 січня, відбудеться один із найцікавіших матчів 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів, у якому туринський Ювентус прийме лісабонську Бенфіку.
Поєдинок прийме "Juventus Stadium". Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Ювентус – Бенфіка безпосередньо у цій новині.
Поєдинок розсудить 40-річний нідерландський рефері Сердар Гезюбююк.
Трохи більше ніж доба залишилась до свистка про початок матчу між туринським Ювентусом та лісабонською Бенфікою.
Найближча гра між Ювентусом та Бенфікою буде малим ювілеєм в очних протистояннях цих європейських клубів в усіх турнірах. У попередніх іграх "орли" оформили сім перемог. Натомість туринці святкували успіх лише одного разу. Було це ще у далекому сезоні-1992/93 (3:0). Також ще одна зустріч закінчилась нульовою мировою.
Напередодні цього лобового протистояння саме італійський клуб перебуває у вигіднішій ситуації у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. "Стара синьйора" у шести турах набрала 9 балів та посідає 17-те місце. А от Бенфіка із 6 очками йде 25-ю (поза межами плейоф).