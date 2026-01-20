Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трубін може стати найбільш високооплачуваним гравцем у Португалії

Софія Кулай — 20 січня 2026, 14:01
Трубін може стати найбільш високооплачуваним гравцем у Португалії
Анатолій Трубін
Getty Images

Лісабонська Бенфіка хоче продовжити співпрацю із українським голкіпером Анатолієм Трубіним.

Про це повідомляє Glorioso1904.

Чинний контракт голкіпера збірної України із португальським клубом розрахований до кінця червня 2028 року. Натомість керівництво "орлів" має намір зберегти свого першого номера на триваліший термін.

За інформацією видання, Бенфіка планує запропонувати Трубіну угоду до 2030 року, покращивши особисті умови його контракту. Лісабонський клуб може перетворити Анатолія у найбільш високооплачуваного гравця у Португалії.

Цікаво, що сума відступних за українця залишиться незмінною – 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що український воротар посідає друге місце у рейтингу футболістів, які мають найвищу заплату у португальській першості. Українець заробляє у нинішньому колективі 3,85 мільйона євро на рік (до виплати податків). Трубін поступається за цим фінансовим показником лише вінгеру лісабонського Спортінга Франсішку Трінкау (3,9 мільйона євро на рік).

Раніше повідомлялось, що український голкіпер Бенфіки увійшов до десятки найдорожчих воротарів світу.

До слова, Трубін виступає за "орлів" із серпня 2023-го. Відтоді провів за португальський гранд 129 матчів, у яких пропустив 123 голи та видав 54 "сухі" поєдинки.

Читайте також :
Виходить із тіні Довбика: в Іспанії розхвалили результативну феєрію Ваната
Бенфіка Анатолій Трубін

Бенфіка

Трубін та Судаков отримали хороші оцінки за проведений матч проти Ріу Аве в чемпіонаті Португалії
Судаков відзначився асистом за Бенфіку в матчі чемпіонату проти Ріу Аве
Бенфіка поступилась Порту та вилетіла з Кубку Португалії
Аморім може змінити Моурінью на посаді наставника Бенфіки
Сподіваюся, вони не заснуть: Моурінью залишив гравців Бенфіки на базі після вильоту з Кубка ліги

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік