Трубін може стати найбільш високооплачуваним гравцем у Португалії

Лісабонська Бенфіка хоче продовжити співпрацю із українським голкіпером Анатолієм Трубіним.

Про це повідомляє Glorioso1904.

Чинний контракт голкіпера збірної України із португальським клубом розрахований до кінця червня 2028 року. Натомість керівництво "орлів" має намір зберегти свого першого номера на триваліший термін.

За інформацією видання, Бенфіка планує запропонувати Трубіну угоду до 2030 року, покращивши особисті умови його контракту. Лісабонський клуб може перетворити Анатолія у найбільш високооплачуваного гравця у Португалії.

Цікаво, що сума відступних за українця залишиться незмінною – 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, що український воротар посідає друге місце у рейтингу футболістів, які мають найвищу заплату у португальській першості. Українець заробляє у нинішньому колективі 3,85 мільйона євро на рік (до виплати податків). Трубін поступається за цим фінансовим показником лише вінгеру лісабонського Спортінга Франсішку Трінкау (3,9 мільйона євро на рік).

Раніше повідомлялось, що український голкіпер Бенфіки увійшов до десятки найдорожчих воротарів світу.

До слова, Трубін виступає за "орлів" із серпня 2023-го. Відтоді провів за португальський гранд 129 матчів, у яких пропустив 123 голи та видав 54 "сухі" поєдинки.